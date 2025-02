"Moglo bi da se završi kao pregovori iz Minska": Makron razgovarao sa Trampom i Zelenskim: Ovo je jedini način za mir, upozorio i na opasan scenario

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je nakon samita evropskih lidera o Ukrajini u Parizu takođe razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Makron je poručio da trajni mir u Ukrajini može da se postigne uz ''jake i kredibilne bezbednosne garancije za Ukrajince'', prenosi Figaro. ''Želimo čvrst i trajan mir u Ukrajini. U tom cilju, Rusija mora da zaustavi svoju agresiju i to mora da bude praćeno snažnim i kredibilnim bezbednosnim garancijama za Ukrajince“, rekao je Makron. On je upozorio da bi u suprotnom potencijalni prekid vatre mogao da se ''završi kao pregovori iz Minska'' koji nisu doveli do