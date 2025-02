Upozorenja RHMZ zbog dve opasne pojave! Temperatura pada na -15, stiže i hladna košava! Danas poseban oprez!

U celoj Srbiji će sredinom ove nedelje početi da jača mraz, ali već krajem sedmice očekuje se postepeni porast temperature i toplije vreme. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najavljuju suvo i stabilno vreme, međutim, u petak se očekuje u košavskom području pojačanje vetra.

Danas će biti hladno sa slabim, na severu i umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severu Vojvodine biće sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a ponegde u Banatu, istočnoj i centralnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima, očekuje se provejavanje slabog snega. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, ujutro i pre podne na istoku Srbije i jugu Banata jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -2 stepeni, a najviša od 0 do 3 stepena.