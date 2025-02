Vučić: Saradnja između Srbije i Mađarske dobra u svim sferama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Budimpešti da je saradnja Mađarske i Srbije dobra u svim sferama i da veruje da će u narednom periodu te dve zemlje moći zajedno da privlače velike investitore sa svih kontinenata.

On je na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom rekao da očekuju da će već 2026. godine moći da se ide brzim vozom od Beograda do Budimpešte za dva sata i 40 minuta, kao i da će to biti najlepša linija u Evropi. „Prijateljstva između naših zemalja ne bi bilo da nije bilo premijera Orbana, on je taj koji postavio kamen temeljac. Ja sam mu rekao da jednako koliko ga vole Mađari u Subotici i Bečeju, još više ga poštuju i vole Srbi u Nišu,