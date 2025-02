Od ovog datuma doći će do značajnog otopljenja, a meteorolog otkriva koliko će ono potrajati! Konačno znamo da li se u martu rešavamo zimskih temperatura?!

Meteorolog Nedeljko Todorović, govoreći za Kurir televiziju, otkrio je kakvo nas vreme čeka narednih dana i možemo li se konačno radovati dolasku prolećnih temperatura. - Najznačajnije je da će u toku noći početi razvedravanje, prvo u severnim krajevima, a sutra pre podne i u ostalim.

Od sutra možemo očekivati pretežno sunčano vreme, sve do nedelje, ali i dalje hladno, te će doći i do jutarnjih mrazeva. To znači da će ponegde biti između minus 5 i minus 10 stepeni. U petak i subotu čak i niža vrednost, možda negde do minus 12-13. Košava će od petka početi da duva na području Beograda, biće umeren i jak istočni vetar. Onda dolazi ona promena, od ponedeljka se već oseća dašak porasta temperature - rekao je on, te otkrio da li nas u martu očekuje