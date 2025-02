Volc: Osnova svake diskusije biće rasprava o teritoriji i bezbednosne garancije

RIJAD - Američki savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Volc izjavio je danas, nakon završetka razgovora američke i ruske delegacije o Ukrajini, da je praktična realnost takva da ce osnova svake diskusije biti rasprava o teritoriji i o bezbednosnim garancijama.

"To su fundamentalne osnove koje će, koje ce biti podloga i osnova svake vrste diskusije. Ovo treba da bude trajni kraj rata, a ne privremeni kraj, kao što smo videli u prošlosti", rekao je on na konferenciji za medije američke delegacije, prenosi Gardijan. Prema njegovim rečima, najvažniji deo je to što je predsednik SAD Donald Tramp izrazio želju i pokazao rešenost da okonča rat u ukrajini i ubijanje koje se dešava. "To nije u interesu ni jedne ni druge zemlje.