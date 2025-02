Međedović prošao kao Đoković

Srpski teniser Hamad Međedović potvrdio je da je doživeo rupturu mišića, zbog čega je morao da preda meč četvrtfinala u Dohi.

Treći najbolji reket Srbije se povredio krajem drugog seta protiv Stefanosa Cicipasa i iako vidno povređen se vratio na teren i štaviše pobedio. Ipak, Feliksu Ožeu-Alijasimu je morao da preda bez borbe. "Odradili smo snimke i, na žalost, u pitanju je ruptura zadnje lože. Na to su svi sumnjali i ja sam to znao od momenta kada sam proklizao na terenu. Danas se to obistinilo na pregledu", rekao je Međedović za "Sport Klub". Koliko je bilo teško igrati u takvom stanju?