Papa Franja ima obostranu upalu pluća, saopštio Vatikan

BBC News pre 20 minuta | Ema Rositer - BBC njuz

Reuters U saopštenju Vatikana se navodi da je papa „dobro raspoložen"

Papa Franja ima obostranu upalu pluća i njegovo stanje je i dalje „složeno", objavio je Vatikan.

Ovaj 88-godišnjak se više od nedelju dana bori sa respiratornom infekcijom i primljen je u rimsku bolnicu Đemeli 14. februara.

„Poslednji CT snimak grudnog koša Svetog Oca od utorka pokazao je početak obostrane upale pluća, koja je zahtevala dodatnu terapiju lekovima", saopštio je Vatikan.

Rečeno je da laboratorijski testovi, rendgenski snimak grudnog koša i papino kliničko stanje „i dalje daju složenu sliku".

Uprkos tome, iz Vatikana kažu da je papa „dobro raspoložen" i da je proveo dan „čitajući, odmarajući se i moleći".

Papa Franja se zahvalio dobronamernim ljudima i zamolio ih da se „mole za njega".

Pre hospitalizacije prošle sedmice, papa je nekoliko dana imao simptome bronhitisa i delegirao je zvaničnike da čitaju pripremljene govore na događajima.

On je trebalo da vodi nekoliko događaja tokom vikenda za katoličku Svetu godinu 2025. koja traje do sledećeg januara, međutim svi javni događaji u papinom kalendaru su otkazani do nedelje.

Vatikan je u ponedeljak saopštio da su lekari promenili papinu terapiju lekovima po drugi put tokom njegovog boravka u bolnici kako bi se suočili „polimikrobnom infekcijom respiratornog trakta", tadašnjom dijagnozom.

Papa je posebno sklon infekcijama pluća zbog razvoja pleuritisa u odrasloj dobi i uklanjanja dela jednog plućnog krila u 21. godini.

Tokom 12 godina koliko je na čelu Rimokatoličke crkve, Argentinac je nekoliko puta bio hospitalizovan, između ostalog i marta 2023. kada je tri noći proveo u bolnici sa bronhitisom.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.19.2025)