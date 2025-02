"Vreme je: Opasno!" Popaljeni alarmi širom Srbije zbog jedne ekstremne pojave, RHMZ upozorava šta mogu da budu posledice!

U Srbiji će od danas biti pretežno sunčano, ali hladno vreme, a za vikend se očekuje košava, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Osim u Bačkoj i Sremu, za Srbiju važi „žuto“ upozorenje na formiranje manjeg snežnog pokrivača, a već od sutra zbog ekstremno niskih temperatura do petka i za vikend na snazi je „narandžasto“ upozorenje, što znači da je "vreme opasno".

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, kao i u oblasti Homoljskih planina danas ujutro će biti umereno do potpuno oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega. Tokom dana se očekuje postepeno razvedravanje, U ostalim krajevima tokom celog dana biće pretežno sunčano, ali hladno. Duvaće slab do umeren, severni vetar. Najniža temperatura od -9 do -3 stepena, a najviša od 0 do 4 stepena. Zbog snežnih padavina koje će formirati manji snežni pokrivač, RHMZ