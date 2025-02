Ovo brine više od povrede: Da li ste primetili šta je Novak rekao posle šokantnog poraza?

Mateo Beretini je vrlo moguće upisao pobedu karijere nakon što je sa 7:6(4), 6:2 eliminisao Novaka Đokovića u prvom kolu turnira u Dohi (serija 500).

Posle toga su svi sa nestrpljenjem čekali da čuju šta to Đoković ima da kaže. Mnogi su se pitali zbog čega nije uspevao da pronađe odgovore koje pronalazi već dve decenije na najvišem nivou. Kako to da nije uspeo da napravi brejk? Kako to da Beretini diktira tempo u razmenama. Najmanji problem u čitavoj priči je nesumnjivo fantastična partija Beretini. Procenti servisa su frapantni (baš kao i Rajlija Opelke u Brizbejnu ranije ove godine), pa nema sumnje da je