Do vikenda hladno i vedro, tokom dana do četiri stepena

U Srbiji danas hladno sa mogućom susnežicom na jugu i istoku zemlje, u toku dana razvedravanje. U Beogradu sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 2 stepena.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ujutru umereno do potpuno oblačno uz provejavanje slabog snega. Tokom dana postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima tokom celog dana pretežno sunčano, ali hladno vreme. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 2 stepena. Vetar slab do umeren, severni. Moguća poledica u planinskim i nižim predelima. Najniža temperatura -10, tokom dana najviša dnevna temperatura do 4 stepena.