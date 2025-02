Šolc: Opasno je što je Tramp Zelenskog nazvao diktatorom

BERLIN - Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da je ''lažno i opasno'' to što je američki predsednik Donald Tramp ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nazvao ''diktatorom'', preneo je nemački list Špigel.

''Jednostavno je pogrešno i opasno uskratiti predsedniku Zelenskom njegov demokratski legitimitet'', rekao je Šolc. Ranije danas Tramp je na svom nalogu na mreži Truth Social nazvao ''diktatorom'' koji ne želi da organizuje izbore, poručivši mu da bi ''bolje bilo da deluje brzo''. "Zamislite to. Osrednje uspešan komičar Volodimir Zelenski ubedio je Sjedinjene Američke Države da potroše 350 milijardi dolara da bi on ušao u rat u kojem ne može da pobedi. Taj rat on