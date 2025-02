Đoković: Radim na povratku na željeni nivo… Mateo, srećno!

Najuspešniji teniser u istoriji "belog sporta" Novak Đoković osvrnuo se na neočekivani poraz od Italijana Matea Beretinija u prvom kolu turnira serije ATP 500 u Dohi, kad je 35. igrač sveta slavio posle rezultata 7:6 (7:4), 6:2. „Nije bilo onako kako sam se nadao, ali je dobro vratiti se na teren.

Još radim na povratku na željeni nivo, ali igrao sam bez bola, pa nema opravdanja. Beretini je jednostavno bio bolji igrač i zasluženo je pobedio. Mateo, srećno u nastavku turnira. Hvala Kataru za podršku i strast, kao i uvek. Idemo dalje", poručio je Đoković na Instagram nalogu. Sličnu izjavu dao je i na konferenciji za medije neposredno posle poraza – prvog u karijeri pre četvrtfinala bilo