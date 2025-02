"Najveći deo prosvetara nije na ulicama": Vučić: U proseku samo šest odsto škola nije uopšte radilo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da najveći deo prosvetara nije na ulicama i naglasio da većina škola radi, kao i da u proseku nije radilo u potpunosti samo šest odsto škola.

Vučić je u emisiji Epilog na TV Insajder na konstataciju voditeljke da je Srbija u nekoj vrsti pobune, jer su na ulicama studenti, taksisti, advokati, prosvetari, radnici GSP i drugi, rekao da to nije tačno. - To nije tačno. Ja sam zaista nezadovoljan time kako to funkcioniše, ali uvek vam radi 50 odsto škola svih 45 minuta u Srbiji, uvek. Radi vam još negde 35 odsto škola sa 30 minuta, a recimo u devet odsto škola radi manji deo profesora dok veći deo ne radi i