Vučić podelio lepe vesti: Uskoro odluka o besplatnim udžbenicima i javnom prevozu u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će uskoro biti doneta odluku o besplatnim udžbenicima za sve učenike od prvog do osmog razreda za grad Niš, kao i besplatan prevoz za sve građane Niša.

Obilazeći štandove na 46. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, Vučić je rekao gradonačelniku Niša da će uskoro biti pozvan na sednicu Vlade Srbije gde će biti doneta odluka o besplatnim udžbenicima i prevozu. - Ono što su u Medijani dali od prvog do četvrtog razreda, mi ćemo i do osmog da damo sve. I na Crvenom krstu, i na Panteleju, i na Paliluli i u Niškoj banji i obezbedićemo vam i besplatan prevoz, mi ćemo vam dati nedostajuće subvencije - rekao je Vučić. On