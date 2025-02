Alkaraz u četvrtfinalu turnira u Dohi posle dosta problema u meču protiv Nardija

Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale turnira u Dohi, pošto je danas posle tri seta pobedio Italijana Luku Nardija 6:1, 4:6, 6:3.

On je do pobede nad 85. igračem na ATP listi stigao posle sat i 53 minuta. Krenuo je Španac furiozno i za 36 minuta rešio prvi set u svoju korist. Drugi set je započeo na sličan način, ali se Nardi oslobodio treme iz prve deonice i zaigrao mnogo bolje. Ubrzo je oduzeo servis protivniku, a onda napravio i još jedan brejk za poravnanje rezultata na semaforu – 1:1 u setovima. Kada se činilo da bi u trećem, odlučujućem, setu mogao da „slomi“ Alkaraza do samog kraja –