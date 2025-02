Mamić o odnosu političara prema večitim rivalima: Vučić „roknuo“ Zvezdi 100 miliona od Gasproma, Partizan od Tadića mogao da dobije samo „herpes“

Zdravko Mamić, bivši predsednik zagrebačkog Dinama, rekao je da su Partizan i Crvena zvezda imali nejednak tretman kod bivšeg i sadašnjeg predsednika Srbije, Borisa Tadića, odnosno Aleksandra Vučića.

Gostujući u emisiji “Kida show”, uz Duška Vujoševića, Toplicu Spasojevića i Željka Tanaskovića, on je izjavio da se uglavnom družio sa ljudima iz Zvezde i da je činjenica da je JSD Partizan potcenjen u društvu. „Ja uvek govorim istinu, sviđalo se to nekome ili ne. Jer kad moj prijatelj Vučić „rokne“ Crvenoj zvezdi u deset godina 100 miliona preko Gasproma, a ne rokne ni jedan milion u Partizan, ne možemo pričati o ravnopravnosti“, dodao je Mamić. On se nešto