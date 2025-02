Tramp nazvao Zelenskog diktatorom, Ukrajina odgovorila na optužbe američkog predsednika

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha poručio je da niko ne može da prisili njegovu zemlju da se odrekne svojih prava, nakon što je Donald Tramp kritikovao Ukrajinu i njenog predsednika. „Ukrajina je izdržala najstrašniji vojni napad u modernoj istoriji Evrope i tri godine totalnog rata.

Ukrajinski narod i njihov predsednik Zelenski odbili su da pokleknu pod Putinovim pritiscima. Niko ne može da prisili Ukrajinu da odustane. Branićemo naše pravo na postojanje," napisao je Sibiha na platformi X neposredno nakon što je američki predsednik Donald Tramp oštro napao Volodimira Zelenskog u objavi na društvenoj mreži „Truth Social", te ga nazvao „diktatorom".