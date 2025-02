20 Miliona evra za rekonstrukciju bolnice! Predsednik Vučić najavio brojna ulaganja u Braničevski okrug: Važan je turizam, ovde ima velikih prirodnih lepota

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je u razgovorima prilikom posete Braničevskom okrugu diskutovano o tome šta mora da se uradi za Požarevac i za ceo okrug i naveo da će biti urađena kompletna rekonstrukcija starog dela požarevačke bolnice u šta će biti uloženo 20 miliona evra. "U martu krećemo u rekonstrukciju puta Požarevac-Poljana od 9,5 kilometara i hoćemo da to završimo u najkraćem roku, do kraja maja, početka juna", rekao je on obraćajući se