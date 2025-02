Alarmantna situacija sa odvoženjem otpada u opštini Topola Predsednica Vuković: Radimo na hitnom rešenju (foto)

TOPOLA – U opštini Topola već mesecima prisutan je problem redovnog odvoženja smeća sa seoskog područja.

Do početka decembra taj posao obavljala je firma ASA sa kojom je desetogodišnji ugovor istekao, a nakon njihovog odlaska smeće do izbora novog prevoznika odvoze firme iz obližnjih gradova po rasporedu. Međutim, u brojnim selima smeće se ne odvozi redovno pa su se na brojnim lokacijama formirale mini deponije. - Ovo je katastrofa, kod nas nisu došli pet nedelja ali ja to uredno oteram do nekog kontejnera u Topoli. Narod baca gde šta stigne, puni su kanali i njive