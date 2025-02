"Mi smo Za 10-11 godina uradili koliko Tito, milošević i dos zajedno" Vučić poslao snažnu poruku iz Požarevca: Nastavljamo da gradimo, ne mislimo da stanemo!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima u Požarevcu, nakon što je obišao Braničevski okrug.

Kako je istakao, između ostalog, od decembra do sutra će biti otvoreno ukupno 122 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. - Mi smo od decembra meseca, od 23. decembra do danas, odnosno do sutra, otvorili ukupno 122 km autoputeva i brzih saobraćajnica, 54,5 km Šabac-Loznica, 30 km Moravski koridor, 5,8 km Lajkovac i sutra otvaramo 31,85 km od Autoputa do Požarevca i od Velikog Gradišta - istakao i dodao: - Za tako kratko vreme otvoriti toliko kilometara