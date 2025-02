VIDEO Jokić dobio nagradu za najboljeg, pa demolirao rivala: Nastavio ludi niz Denvera, uveo jednu novinu za rekord

Nikola Jokić je nastavio sa fantastičnim partijama, pa je pomogao Denveru da nastavi niz na devet pobeda, a sada je pao Šarlot sa 129:115.

Jokić je meč završio sa 29 poena, 17 skokova i devet asistencija. Jedna mu je nedostajala za 26. tripl-dabl u sezoni. Ipak, napravio je jednu bitnu novinu, a to je da sada pokušava sve više za tri poena. Pokušao je 14 puta za tri poena (rekord karijere) i pogodio šest trojki, to je očekivana inovacija kada se zna da Denver ima najmanje pokušaja za tri poena od svih u NBA ligi. Srpski centar je pre meča dobio nagradu za najboljeg igrača januara. Nikola Jokic in the