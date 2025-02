Blagojević: "Naš motiv je taj što smo potcenjeni"

Srđan Blagojević je održao konferenciju za novinare pred 175. večiti derbi koji je na programu sutra od 16 časova.

On je istakao da je derbi jedna svetkovina srpskog fudbala i da ne sumnja da će uživati. "Ne sumnjam da će biti veoma interesantno. Ono što nas očekuje je utakmica koja predstavlja svetkovinu. Imamo obavezu da imamo pozitivan uticaj na to. Znam da se očekuje od mene da kažem da nema favorita, ali moram u ovom trenutku da priznam da je Zvezda favorit. Sa druge strane, ne znači da idemo sa belom zastavom. Imamo pravo na nadu", rekao je on. "Pokušaćemo da utičemo na