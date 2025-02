Milosavljević: "Imali smo pobedu, ostaje žal zbog toga" VIDEO

Fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević je izneo utisek posle remija sa Partizanom (3:3).

Crveno-beli su vodili sa 3:2 na stadionu "Rajko Mitić", ali su crno-beli uspeli da dođu do boda. Pošto su bili precizni sa bele tačke u nadoknadi vremena. Milosavljević je izneo utiske sa meča, s obzirom da mu je ovo prvi "večiti" derbi u seniorskom fudbalu. "Moj prvi derbi u seniorskom fudbalu. Okej je bilo, odlična atmosfera, hvala navijačima na podršci. Imali smo pobedu, primili smo gol u poslednjoj sekundi i to je to. Ostaje žal zbog toga", rekao je