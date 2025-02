Dojče vele: Veća izlaznost nego na prethodnim izborima za Bundestag

Beta pre 54 minuta

U Nemačkoj je danas počelo glasanje za izbor 630 poslanika novog saziva Bundestaga, a kako prenosi Dojče vele dosada gotovo svuda postoje znaci da je izlaznost birača veća nego na prethodnim parlamentarnim izborima.

Poslednja istraživanja pokazuju da ni jedna partija neće imati dovoljno poslanika da sama formira vladu, a da najveću podršku glasača imaju opozicioni demohrišćani kao i krajnje desna, takođe opoziciona Alternativa za Nemačku (AfD) dok je Socijaldemokratska partija aktuelnog kancelara Olafa Šolca na trećem mestu.

Za novog nemačkog kancelara nadmeću se četiri kandidata: aktuelni kancelar socijaldemokrata Olaf Šolc, Fridrih Merc, kandidat glavne konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU), aktuelni vicekancelar Robert Habek iz ekološke stranke Zeleni i Alis Vajdel iz krajnje desničarske, antimigrantske AfD.

Dojče vele prenosi da je prema pokrajinskoj Izbornoj komisiji u Donjoj Saksoniji do 12:30 na izborima učestvovalo oko 42,9 odsto birača, a da je na izborima 2021. izlaznost u to vreme bila 36,6 procenata.Do podneva je nešto više ljudi glasalo i u Saksoniji. Kako je saopštio državni službenik zadužen za izbore, Martin Rihter, izlaznost birača do 12 časova iznosila je 27,1 odsto, a na prethodnim izborima za Bundestag bila je 25,9 procenata.

Bavarski gradovi Minhen, Augsburg i Nirnberg takođe beleže povećanu izlaznost do podneva u odnosu na 2021, prenosi Dojče vele.

Izborne komisije navode da ne beleže neke probleme ili incidente tokom glasanja. "Za sada sve ide normalno", poruka je iz Minhena.

Glasali su čelnici partija.

Kandidat CDU/CSU za kancelara Fridrih Merc (CDU) glasao je sa suprugom u Arnsbergu.

"Biće dobro", rekao je neposredno nakon glasanja.

Mercovi Demohrišćani po anketama imaju oko 30 odsto podrške, što ih čini favoritom na izborima, a Merca najizglednijim kandidatom za budućeg kancelara Nemačke, ukazuje Dojče vele.

Uprkos blagom pogoršanju rejtinga u anketama neposredno uoči izbora, lider sestrinske CSU i premijer Bavarske Markus Zeder izrazio je optimizam u pogledu dobrog rezultata njegovih Demohrišćana (CDU/CSU).

"Da, veoma sam samouveren. Nadam se da ćemo na kraju dobiti vladu za našu zemlju, kako bi se nešto stvarno promenilo i da ne bismo nastavili po starom“, rekao je on nakon što je glasao u Nirnbergu.

Kancelar Olaf Šolc (SPD) glasao je, u pratnji supruge u Potsdamu, u Brandenburgu.

Dok je izlazio sa biračkog mesta, Šolc je podigao palac u vis.

Kopredsedavajuća AfD-a i kandidatkinja te stranke za kancelarku, Alis Vajdel, glasala je putem pošte, kao i Robert Habek iz ekološke stranke Zeleni.

Prema dosadašnjim anketama, favoriti su opozicioni Demohrišćani sa oko 30 odsto podrške. Sledi Alternativa za Nemačku sa oko 20 odsto. Zatim vladajuće Socijaldemokrate (16%), Zeleni (13%) i Levica (8%). Oko granice cenzusa su Savez Sara Vagenkneht i Liberali.

Birališta su otvorena od osam do 18 časova, a Nemci mogu glasati i poštom.

Izlazne ankete biće objavljene odmah nakon završetka glasanja, a prebrojavanje glasova počinje odmah. Rezultati će biti poznati veoma brzo, dok se konačni očekuju rano ujutru u ponedeljak.

Pravo glasa ima 59,2 miliona birača u zemlji, ali i više od tri miliona nemačkih državljana u inostranstvu.

(Beta, 23.02.2025)