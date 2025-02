BLOG: Uočava se povećana izlaznost na izborima za Bundestag

Nemačka bira novi parlament. Glasa se do 18 časova. Favorit za idućeg kancelara je Fridrih Merc. Sva dešavanja pratite u našem blogu uživo.

Najvažnije do sada Izborna mesta otvorena su do 18:00 časova, kada se očekuju i prvi rezultati izlaznih anketa Favorit za kancelara je kandidat CDU Fridrih Merc, ali će formiranje vlade biti komplikovano Srbija sigurno neće biti među prioritetima nove nemačke vlade 13:50 Do sada gotovo svuda postoje znaci da je izlaznost birača veće nego na prethodnim izborima za Bundestag. U Donjoj Saksoniji je do 12:30 na izborima učestvovalo oko 42,9 odsto birača, saopštila je