Luka Dončić posle utakmice sa Denverom: Naš cilj je da osvojimo šampionat

Luka Dončić briljirao je u pobedi Lejkersa nad Denverom.

Slovenački reprezentativac bio je najefikasniji u Koloradu sa 32 poena, deset skokova i sedam asistencija. Baš zahvaljujući njegovoj igri Lejkersi su prekinuli niz od devet uzastopnih pobeda Jokićevog tima. "Hard. Different. ... I'm happy for the new journey." —Luka Doncic tells @saltersl what the last few weeks have been like after his best game with the Lakers. pic.twitter.com/jdDUChI2Xk — ESPN (@espn) February 23, 2025 Ovo je ujedno bila i najbolja partija