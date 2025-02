Uživo nemačka danas bira svoju budućnost! Glasali svi kandidati, izlaznost veća nego na prošlim izborima! Pratite iz minuta u minut najnovije vesti (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Dojče vele prenosi da je prema pokrajinskoj Izbornoj komisiji u Donjoj Saksoniji do 12:30 na izborima učestvovalo oko 42,9 odsto birača, a da je na izborima 2021. izlaznost u to vreme bila 36,6 procenata.

Do podneva je nešto više ljudi glasalo i u Saksoniji. Kako je saopštio državni službenik zadužen za izbore, Martin Rihter, izlaznost birača do 12 časova iznosila je 27,1 odsto, a na prethodnim izborima za Bundestag bila je 25,9 procenata. Bavarski gradovi Minhen, Augsburg i Nirnberg takođe beleže povećanu izlaznost do podneva u odnosu na 2021, prenosi Dojče vele. Izborne komisije navode da ne beleže neke probleme ili incidente tokom glasanja. "Za sada sve ide