Svi putevi vode u Niš: Studenti iz Bujanovca i Čačka pešice, iz Novog Sada i Užica biciklima

EPA-EFE/REX/Shutterstock

Sa različitih strana, ali zbog istog cilja, brojni studenti iz Srbije krenuli su ka Nišu.

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, na zapadu Srbije i njihove kolege iz Bujanovca, sa juga zemlje, krenuli su u ponedeljak 24. februara pešice ka Nišu.

U najvećem gradu na jugu 1. marta se održava novi studentski protest, u danu kada se obeležava četiri meseca od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno.

Naziv protesta „Studentski edikt" simbolično je povezan sa Milanskim ediktom cara Konstantina Velikog iz 313. godine, koji je rođen u Nišu. Njime je uvedena ravnopravnost religija u Rimskom carstvu.

Trajaće 18 simboličnih sati, jer je 018 pozivni broj za Niš, ali je ujedno i poziv za promenu koja je potrebna, napisali su niški studenti.

Studenti tri meseca blokiraju fakultete širom zemlje i organizuju poteste kao vid pritiska na vlast da im ispuni zahteve, a pre svega utvrđivanje krivične odgovornosti za novosadsku tragediju.

Vlast ponavlja da su im zahtevi ispunjeni, ali studenti i njihovi profesori koji ih podržavaju te tvrde negiraju i odbijaju pozive visokih zvaničnika na razgovor.

U ponedeljak je ka Nišu krenula biciklima i grupa studenata iz Novog Sada i Užica.

Studenti koji pešače iz Čačka, prenoćiće u Kraljevu.

Sa kolegama iz Kraljeva i Užica u utorak, 25. februara, nastaviće ka Trsteniku, gde će na putu do Niša provesti drugu noć.

Njihove kolege iz Bujanovca su oko 17 časova u stigle u Vranje, gde su ih dočekali meštani sa okrepljenjem.

Tamo će prespavati, odakle će dan kasnije krenuti ka Vladičinom Hanu.

U utorak ka Nišu kreću i studenti iz Bora.

Oni će pešaka krenuti sa kolegama koji su dan ranije stigli autobusom iz Novog Sada.

Dušan Pešić/Slobodna reč Studenti iz Bujanovca stigli u Vranje

Do sada je organizovano nekoliko studentskih protestnih pešačenja - najpre su studenti beogradskih fakulteta hodali do 80 kilometara udaljenog Novog Sada, a onda su beogradski, novosadski, niški, čačanski, kraljevački, užički i novopazarski studenti iz raznih pravaca peške došli do Kragujevca na Sretenje, 15. februara.

Skoro svi su prešli oko 150 kilometara.

Grupa studenata zrenjaninskog Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin" prepešačila je blizu 100 kilometara do Vršca kako bi učestvovala u velikom skupu održanom u nedelju, 23. februara.

Pod sloganom „Iz Banata, iz inata", u ovom gradu na severoistoku države, održan je šestosatni skup podrške studentima.

Skoro 300 kilometara dalje, u Zaječaru, dan ranije, 22. februara, organizovan je najveći skup u istočnoj Srbiji.

Uz poruku „Biće bune dok se zahtevi ne ispune", nastupao je „blokadni" hor, održana je protestna šetnja, kao i 15-minutna tišina za žrtve.

Novi protest protiv uklanjanja Starog savskog mosta u Beogradu

BBC/Slobodan Maričić

Dok brojni studenti pešače ka jugu, u Beogradu je održan još jedan protest aktivista inicijative „Most ostaje".

Oni zajedno sa predstavnicima opozicije i građanima mesecima dežuraju i pokušavaju da spreče uklanjanje Starog savskog mosta.

U ponedeljak uveče, 24. februara, Brankov most koji spaja stari i novi deo Beograda bio je kratko zatvoren za saobraćaj, javio je BBC reporter Slobodan Maričić.

Okupljeni su se potom uputili ka Novom Beogradu, gde su blokirali kružni tok kod Ušća i održali 15-minutnu tišinu u za žrtve novosadske tragedije.

BBC/Slobodan Maričić

(BBC News, 02.24.2025)