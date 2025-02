Nulta tolerancija na alkohol, trajno oduzimanje vozila, drakonske kazne: Novi zakon o bezbednosti saobraćaja u Skupštini već od juna?! Mup izdao uputstva: Evo kako i vi da učestvujete u izmenama

U toku je izrada novog Zakona o bezbednosti u saobraćaju, a MUP poziva građane da i oni učestvuju i daju svoje predloge. Građani svoje predloge mogu poslati na mejl adresu Uprave saobraćajne policije, ali mogu ih predstaviti i na javnim raspravama kada one budu otpočele. Novi zakon trebalo bi da donese revolucionarne promene u saobraćaju, a mnoge od njih u Srbiji dosad nisu viđene.

Kako je naveo pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, pukovnik Zlatko Belencan, Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno radi na nacrtu Zakona o bezbednosti saobraćaja, a građani su dobrodošli da daju sugestije. On je za TV Prva pojasnio i kako to mogu da učine: "Rok praktično ne postoji, sve dok zakon ne uđe u Skupštinu. I tokom javne rasprave građani mogu da daju svoje predloge i slobodno dođu ukoliko su zainteresovani, kada se one budu organizovale",