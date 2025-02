"Rat je bio isprovociran": Trampov specijalni izaslanik za Bliski Istok ne krivi Rusiju za početak sukoba u Ukrajini

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je danas da Rusiju ne treba nužno kriviti za podsticanje rata u Ukrajini, dok je ambicije Ukrajine da se pridruži NATO-u nazvao "pretnjom za Ruse".

- Rat nije morao da se dogodi, bio je isprovociran. To ne znači nužno da su ga isprovocirali Rusi - rekao je Vitkof za CNN, preneo je američki Politiko. On je sugerisao da je želja Ukrajine da se pridruži NATO-u podstakla taj rat. - Tada je bilo raznih razgovora o ulasku Ukrajine u NATO. To nije trebalo da se desi. To je u suštini postalo pretnja za Ruse i zato moramo da se pozabavimo tom činjenicom - kazao je Vitkof. Na pitanje da prokomentariše jučerašnju izjavu