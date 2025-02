Trampov izaslanik za Bliski istok o ratu u Ukrajini: „Ne treba samo Rusiju kriviti“

Specijalni izaslanik američkog predsednika za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je danas za CNN da ne treba isključivo kriviti Rusiju za izbijanje rata u Ukrajini, navodeći da je želja Kijeva da bude deo NATO podstakla rat.

Rat nije morao da se dogodi, on je isprovociran. To ne znači automatski da su to učinili Rusi, naglasio je Vitkof, sugerišući da je želja Ukrajine da postane članica NATO podstakla rat. Vitkof je rekao da je bilo različitih razgovora o učlanjenju Ukrajine u NATO i istzakao da to nije trebalo da se dogodi. To je postala pretnja Rusiji i moramo se suočiti sa tom činjenicom, kazao je on za CNN. Upitan o komentarima iz Bele kuće da bi predsednik Donald Tramp mogao da