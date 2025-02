Zelenski spreman da ode sa mesta predsednika Ukrajine u zamenu za mir ili članstvo u NATO

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, izjavio je da je spreman da se povuče sa te funkcije ukoliko bi to njegovoj zemlji donelo mir ili članstvo u NATO.

Dodao je da „ne sanja“ o tome da decenijama bude predsednik i da je usredsređen na to da sada postigne mir i stabilnost u zemlji. Njegova izjava je usledila posle do sada najvećeg ruskog napada dronovima, uoči treće godišnjice od početka rata u Ukrajini. On je na konferenciji za štampu zatražio podršku Evropske unije i Amerike i izrazio nadu da će sastanak evropskih lidera, zakazan za ponedeljak u Ukrajini, biti „prelomna tačka“. „To nije igračka, to je rat. Nama