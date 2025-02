Nemirni umetnički duh

Završnica albuma popularnog muzičara The Weeknd, kroz naslovnu pesmu, lično je obraćanje svetu koji njegovu muziku jednostavno konzumira. Svestan da od te konzumacije i on ima koristi, ispovedi se i stavlja tačku na robovanje sopstvenom uspehu

Kada umetnik sebe počne da shvata preozbiljno to je trenutak kada obično stvari krenu nizbrdo. Ejbel Mekonen Tesfej, poznatiji kao The Weeknd, tu zamku je nekoliko puta kao i sada vešto izbegao. Da stvar bude dodatno zanimljiva svesno je sebe gurao ka ivici izdržljivosti ličnog umetničkog potencijala. TV serija The Idol je bila prelomna tačka u kojoj se nazirao sunovrat, nalik trenutku kada je Princ posle filma Purple Rain snimio debakl Under the Cherry Moon.