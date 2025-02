Blam godine: Napravili odličan pametni sat pa se obrukali zbog slovne greške (foto)

Prošle nedelje, OnePlus je lansirao svoj dugo očekivani flagship pametan sat OnePlus Watch 3. Međutim, ubrzo nakon premijere, pojavio se iznenađujući problem: slovna greška na zadnjem delu sata. Umesto da piše "Made in China", na satu je stajalo "Meda in China". Naravno, ovu grešku videli su svi.

OnePlus je brzo reagovao na grešku, nazvavši je "potpuno nenamernom" i ponudio kupcima mogućnost da vrate svoje uređaje ukoliko im slovna greška smeta. U objavi na X OnePlus USA je priznao grešku, objašnjavajući da je greška "promakla" tokom proizvodnje. Kompanija je uverila one koji su već kupili ili naručili pametni sat sa greškom u tekstu da ga mogu vratiti bez dodatnih troškova. Za one koji žele da zadrže svoj sat, OnePlus je čak našalio da bi to mogli smatrati