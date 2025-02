Čekajući dan "d" za NIS: U igri svi scenariji, sve oči uprte u američku administraciju

Premalo dana je ostalo do uvođenja sankcija Naftnoj industriji Srbije, a i dalje je neizvesno da li će se gorivo i od 27. februara kupovati pod istim uslovima kao danas. U toku su završni razgovori advokatskih kancelarija koje zastupaju NIS i OFAK-a, a sutra je završni sastanak.

Postoje dva moguća pravna procesa – delistiranje i licenciranje, a kako je do sada poznato, razgovori funkcionišu tako da OFAK postavlja pitanja na koja NIS odgovara. Svim stranama, je podsetimo, dat rok do 25. februara da se izjasne, odnosno da ponude rešenje kao odgovor na sankcije, dva dana zatim, usledilo bi puna primena sankcija. Sankcije NIS-u, podsetimo, zvanično stupaju na snagu 27. februara. Da bi to sprečila, kompanija je 4. februara, uz podršku Vlada