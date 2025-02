Hamasov zvaničnik otkrio: "Ne bi bilo napada da smo znali šta će se desiti posle toga"

Visoki zvaničnik palestinskog pokreta Hamas Musa Abu Marzuk izjavio je danas da ne bi podržao napad na jug Izraela 7. oktobra 2023. da je znao kakve će to posledice imati po Pojas Gaze.

- Da se moglo očekivati da će se dogoditi ono što se posle tog napada desilo, ne bi bilo 7. oktobra - kazao je zvaničnik politbiroa Hamasa za Njujork Tajms. Naveo je da "to što je Hamas preživeo predstavlja vrstu pobede", ali je dodao da taj pokret na kraju ipak ne može da tvrdi da je porazio Izrael, preneo je Tajms of Izrael. Kako je rekao, "Izrael je izgubio kontrolu i svetio se za napad svima i svakome". To sigurno ni u kom slučaju nije pobeda, ocenio je Marzuk.