Jokić igra najbolju sezonu do sada, ovi podaci to potvrđuju – sramota bi bila da ne dobije MVP nagradu

Nikola Jokić ponovo je pronašao način da pomeri granice i ispiše istoriju NBA lige, deluje da je na vrhuncu karijere i Denver je sa njim opet u priči za titulu.

Srpski centar je do sada u sezoni odigrao 52 meča, a čak 26 puta je zabeležio tripl-dabl učinak. Poređenja radi, u prvoj MVP sezoni Jokić je imao 16 tripl-dablova. U drugoj MVP sezoni taj broj je porastao na 19, dok je u trećoj stigao do 25. Sada, kada je do kraja regularnog dela ostalo još više od 20 utakmica, on je već oborio sopstveni rekord i ima priliku da dodatno probije granice. Poslednji tripl-dabl Jokić je upisao protiv Los Anđeles Lejkersa, doduše u