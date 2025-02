Čuveni NFL trener: Nemamo para za Jokića (VIDEO)

Draft za NFL ligu održava se u Indijanapolisu, a to je čuveni trener Šon Pejton, sada trener Denver Bronkosa, iskoristio da pogleda meč NBA lige između Indijane i Denver Nagetsa.

Naravno po običaju je blistao Nikola Jokić, koji je imao 19 asistencija, čime je oborio lični rekord po broju dodavanja. Pejton je to pomno ispratio, a bio je zanimljiv njegov odgovor na pitanje da li bi Jokić mogao da bude kvoterbek. „Sviđa mi se. Mada bih ga radije stavio kao tajt enda, a ne kao kvoterbeka“, istakao je Pejton. Međutim, postoji razlog zbog koga Srbin nikada neće zaigrati američki fudbal. „Mislim da je to razlog zašto me trener Nagetsa Majk Malon