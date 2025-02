VIDEO Sve asistencije Jokića za rekord: Pronašao igrača preko čitavog terena, pogodio ga u trepavicu

Nikola Jokić, centar Denvera, stigao je do rekorda karijere od 19 asistencija u pobedi Nagetsa nad Indijanom sa 125:116.

Imao je nekoliko fantastičnih poteza i pokazao je da je zaista korak ispred svih ostalih kada su u pitanju asistencije. Osetio je da su saigrači raspoloženi za igru, pa je odlučio da to iskoristi do maksimuma. I to je uspeo jer je stigao do rekorda karijere, a jedno od dodavanja je bilo impresivno preko čitavog terena. Pogledajte kako Jokić sve vidi. NIKOLA JOKIĆ A CAREER-HIGH 19 ASSISTS 🚨 Watch every one from the @nuggets win! pic.twitter.com/X6CTVY0QT5 — NBA