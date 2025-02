Jokićev novi rekord karijere (video)

Denver zaustavio niz Indijane

Denver je u noći između ponedeljka i utorka pobedio Indijanu 125:116 i prekinuo im niz od tri pobede u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Nagetse su predvodili Aron Gordon sa 25 poena, Majkl Porter sa 19 poena i 11 skokova i srpski centar Nikola Jokić sa 18 poena, 19 asistencija, što je njegov rekord karijere, i devet skokova. NIKOLA JOKIĆ A CAREER-HIGH 19 ASSISTS Watch every one from the @nuggets win! pic.twitter.com/X6CTVY0QT5 Kristijan Braun pobedi