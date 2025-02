Sirene za vazdušnu opasnost širom Ukrajine; Putin: Zelenski izbegava mirovne pregovore

Rat u Ukrajini – 1.098. dan. Sirene za vazušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine, a jedna osoba je povređena u ruskom napadu, saopštavaju ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, predsednik Rusije Vladimir Putin tvrdi da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izbegava mirovne pregovore jer bi po ukidanju ratnog stanja došlo do izbora.

Putin: Zelenski izbegava mirovne pregovore Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izbegava mirovne pregovore. "Činjenica je da Zelenski izbegava pregovore o mirnom rešenju konflikta u Ukrajini i postavlja se pitanje zašto. Zbog toga što ako bi ti pregovori počeli, pre ili kasnije, to bi dovelo do ukidanja ratnog stanja. Čim bi se to dogodilo, morao bi odmah da ide na izbore", ukazao je Putin. Prema njegovim rečima, tada