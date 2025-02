Danas čak 17 stepeni, novi vremenski šok stiže za vikend: Kiša i sneg očekuju se u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sledi jače nablačenje sa zapada koje će u zapadnoj polovini zemlje usloviti mestimično kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima južne Srbije i u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni, dok se očekuju temperature od minus 3 do 17 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i toplo vreme, veći deo dana suvo, uveče u pojedinim delovima grada slaba kiša, a najviša dnevna temperatura biće oko 16 stepeni. Do kraja ove sedmice umereno do potpuno oblačno. U četvrtak i petak (27. i 28. februar) u većini krajeva