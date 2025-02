"Bes: Raste!" Vučić iz Zaječara: Narod neće krvoproliće i "Majdan" u Srbiji!" (foto, video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Zaječarskom i Borskom okrugu u Boljevcu. On se obratio građanima iz Zaječara u 18 časova.

- Pobediće pristojna Srbija, ljudi koje hoće da rade i grade i vodićemo spoljnu politiku onako kako narod u Srbiji hoće. Nikada ne bi uspeli da odbranimo zemlju bez vas i vaše ljubavi prema Srbiji. Narod u Srbiji neće krvoproliće ni "Majdan" i da to pokazuju i istraživanja. I zato bes raste. Zato je njihova ljutnja i nervoza sve veća, zato što znaju da to narod ne želi. I zato moraju da probaju to - naveo je Vučić i dodao da je pre neki dan u Novom Sadu, njih 53