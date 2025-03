Promenjen datum Zvezdine rođendanske utakmice

Utakmica 28. kola fudbalske Superlige Srbije između Crvene zvezde i Spartaka, koja je bila planirana da se igra u subotu, 15. marta na stadionu "Rajko Mitić", pomerena je za nedelju, 16. mart,.

To je ove subote saopštio beogradski klub. "Crveno-beli" će na utakmici protiv Spartaka proslaviti jubilarni, 80. rođendan. Crvena zvezda je osnovana 4. marta 1945. godine. "Do novog termina utakmice 28. kola Superlige Srbije je došlo nakon dogovora dva kluba, jer odigravanje meča 16. marta više odgovara i Zvezdi i Spartaku. Svi zvezdaši koji žele da dođu na proslavu Zvezdinog 80. rođendana će moći to da učine 16. marta, a ulaz je besplatan. Meč će početi u 16