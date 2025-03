Jokićev tripl dabl šou protutnjao kroz “Motor siti” (VIDEO)

Sa 28. tripl dablom u sezoni, Nikola Jokić je predvodio Denver nagetse do ubedljive pobede na gostovanju Detroitu 134:119 u NBA ligi.

Srpski as je utakmicu počeo šutem iz igre 1 od 5, međutim, kako je meč odmicao bio je sve bolji. Već do kraja treće deonice je stigao do dvocifrenog učinka u tri statističke kategorije, a na kraju duela je imao 23 poena (6 od 12 šut iz igre, 11 od 12 slobodna bacanja), 17 skokova i 15 bacanja. Jokićeva lična statistika je naravno bila potpuno u službi Nagetsa, koji su Pistonsima naneli poraz posle osam vezanih trijumfa u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Tim iz