Iza kulisa kurcšlusa u ovalnoj sobi: Šta je toliko naljutilo Trampa i da li je svađa bila unapred planirana: Zelenskog su upozorili da ne zagrize mamac

Američki predsednik Donald Tramp se uvredio zato što ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije nosio odelo tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, iako mu je navodno savetovano šta da obuče. To je jedan od razloga koji je doveo do svađe između dvojice lidera, a izvori bliski predsedniku SAD otkrili su zašto oni misle da je došlo do mučne rasprave.

Jedan mali, ali ne i beznačajan faktor koji je iznervirao Trampa bila je činjenica da Zelenski nije nosio odelo, rekla su za "Akios" dva izvora koja imaju direktna saznanja. Pre sastanka, Trampov tim je savetovao Zelenskog da ne nosi odeću koju inače nosi u znak solidarnosti sa ukrajinskim trupama i obuče nešto formalnije. Američki portal navodi da je Trampa iznerviralo to što se Zelenski ipak pojavio u ležernoj odeći, a na ulazu u Belu kuću je primetio da je