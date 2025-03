Umrla beba povređena u saobraćajki kod Zrenjanina: Oglasio se MUP i saopštio detalje stravične nesreće: Poznato i ko je uhapšen zbog udesa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su J. K. (20) iz Srpske Crnje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

"On se sumnjiči da je juče, oko 14,15 časova, upravljajući automobilom "fijat" na putu Zrenjanin - Lazarevo, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je petoro putnika u vozilu zadobilo teške povrede, među kojima i dvoje dece, rođene 2024. godine. Od zadobijenih povreda, jedno dete je preminulo u zdravstvenoj ustanovi," piše u saopštenju policije. Osumnjičenom J. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.