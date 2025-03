Pet Oskara za ‘Anoru’, najbolji glumac Ejdrijen Brodi, glumica Majki Medison

BBC News pre 43 minuta

EPA Edrijen Brodi, Majki Medison, Zoi Saldana i Kijeran Kalkin sa Oskarima za najbolje glavne i sporedne uloge

Nezavisni film „Anora", priča o odnosu seksualne radnice sa sinom ruskog oligarha, veliki je pobednik dodele Oskara u nedelju sa pet nagrada, među kojima je i onaj za najbolji film.

Crna komedija Šona Bejkera odnela je Oskara i za najbolju režiju, montažu, najbolji originalni scenario i najbolju glumicu, 25-godišnju zvezdu Majki Medison.

„Ovo je ostvarenje sna", rekla je Medison.

„Odrasla sam u Los Anđelesu, ali Holivud se činio tako daleko. Biti ovde i danas u ovoj sobi zaista je neverovatno."

„Samo znam da ću večeras ići kući svojim novim štenadima i verovatno počistiti njihov nered", nasmejala se.

Medison je nadmašila megazvezdu iz 1990-ih Demi Mur, koja je bila favoritkinja za ulogu u horor film „The Supstance".

Ovaj film na kraju je među pet nominacija osvojio nagradu za najbolju šminku i frizuru.

Reuters Šon Bejker je ušao u istoriju sa osvajanjem četiri Oskara za jedan film

Bejker je ušao u istoriju osvojivši četiri Oskara za jedan film - scenario, režiju, montažu i produkciju.

U jednom od četiri govora tokom preuzimanja nagrade, Bejker je pozvao na podršku nezavisnim filmovima.

„Želim da se zahvalim Akademiji što je prepoznala istinski nezavisni film. Ovaj film je napravljen na krvi, znoju i suzama neverovatnih indi umetnika", rekao je on.

Pet pobeda „Anore" - od šest nominacija - impresivan je rezultat za film napravljen za samo šest miliona dolara, što je mala suma po holivudskim standardima.

Sa izuzetkom Medison, nagrade za najbolje glumce su otišle tamo gde se očekivalo.

Kiran Kalkin je osvojio Oskara za najboljeg sporednog glumca u filmu „Istinski bol" („ Real pain" ).

„Već sam izgubio govor koji sam pripremio", rekao je. „Nemam pojma kako sam dospeo ovde. Samo sam glumio ceo život. To je samo bio deo onoga što radim."

Ejdrijen Brodi je dobio drugog Oskara u karijeri za ulogu Lasla Tota, mađarskog jevrejskog arhitekte koji je u filmu „Brutalist" napravio novi život u Sjedinjenim Državama nakon Drugog svetskog rata.

Zvezda filma „Emilija Perez" Zoe Saldana osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu i emotivno se zahvalila porodici.

„Moja baka je došla u ovu zemlju 1961. godine, ja sam ponosno dete roditelja imigranata sa snovima, dostojanstvom i vrednim rukama, i prva sam Amerikanka dominikanskog porekla koja je primila Oskara", rekla je ona.

Brazil je osvojio svog prvog Oskara za najbolji međunarodni igrani film za film „Još sam tu", a letonski „Flov" nagradu za najbolji animirani film.

Najbolji dokumentarni film je „ No other land " koji iz perspektive izraelskog novinara i palestinskog advokata priča o okupaciji palestinskih teritorija.

Nagrada za najbolji kratkometražni igrani film pripala je ostvarenju „I'm not a Robot" .

Jedan od kandidata u ovoj kategoriji bio je hrvatski film „Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića.

Naučnofantastično ostvarenje Dina 2, osvojilo je dva Oskara - za najbolje vizuelne efekte i najbolji zvuk.

EPA Basel Adra i Juval Abraham primaju Oskara za najbolji dokumentarni film

Momenti koji su obeležili Oskara 2025.

Posle 22 godine, Hale Beri je dobila priliku da se „osveti" Ejdrijenu Brodiju i to poljubcem.

Bilo je to poravnavanje računa pošto se na dodeli Oskara 2003. godine, Brodi - koji je tada upravo dobio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u „Pijanisti" - okrenuo i poljubio Beri, koja mu je uručila nagradu.

„Morala sam da mu vratim", rekla je Beri za Varajati.

U razgovoru za Ekstra TV, dodala je da je jedini razlog zašto je to uradila taj što Brodijevoj devojci, Džordžini Čepmen, nije smetalo.

Getty Images Poljubac iz osvete... 22 godine kasnije

Adam Sendler „izjurio" sa dodele Oskara.

Pošto mu je voditelj Konan O'Brajen rekao da je „obučen kao tip koji igra video poker u dva sata ujutru", glumac je rekao da „odlazi".

Prvo je međutim došao do Timotija Šalamea i uzviknuo njegovo prezime, na način na koji je to ranije radio u emisiji „ Saturday Night Live ".

Getty Images Adam Sendler na dodeli Oskara

Sintija Erivo i Arijana Grande zajedno su otpevale pesmu „Defying Gravity" iz filma „Wicked" , a nastup je bio čak i bolji nego što se očekivalo.

Dok se Erivo, u beloj haljini, približavala kraju pesme, publika je ustajala i aplaudirala.

Pevačice su izvele i druge pesme, uključujući Somevhere Over the Rainbow , koju je Grande otpevala na otvaranju ceremonije, noseći prelepu crvenu haljinu sa šljokicama.

Getty Images

Razorni požari u Los Anđelesu, u kojima je poginulo 29 ljudi, bili su u pozadini ovogodišnje trke za dodelu Oskara.

Tokom nesreće više puta su pomenuti, uz poruku da Holivud nastavlja život dalje.

Voditelj Konan O'Brajan ugostio je neke od vatrogasaca na bini što je publika dočekala aplauzima.

O'Brajan ih je nazvao „herojima", dodajući: „U ime svih... hvala vam za sve što radite".

Getty Images Domaćin večeri Konan O'Brajan

Nije svim gostima bilo lako da stignu na ceremoniju.

Hoseini Molajemi i Širin Sohani stigli su iz Irana na aerodrom u Los Anđelesu samo nekoliko sati pre početka ceremonije dodele Oskara.

Zato su morali da se presvlače u javnom toaletu, a na dodelu su stigli samo nekoliko trenutaka pre nego što će osvojiti nagradu za svoj film „U senci čempresa" ( „In the Shadow of the Cypress" ).

„Nismo mi krivi što smo tako zakasnili", rekla je Sohani na bini.

„Nismo mogli da dobijemo vizu. Složeni su odnosi" između SAD i Irana, objasnila je ona.

„Nagradu posvećujemo činjenici da smo uspeli da snimimo ovaj film u neverovatnim okolnostima u našoj zemlji.

„Do juče nismo imali vizu i sada stojimo ovde sa ovom statuetom u rukama", rekao je Molajemi.

Getty Images Hoseini Molajemi i Širin Sohani

Kao i prethodnih godina, politička dešavanja našla su mesto na bini tokom dodele Oskara.

Goreći o filmu Aurora, domaćin Konan O'Brajen se indirektno osvrnuo na neprijatan razgovor američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, ukrajinskog predsednika, u Beloj kući prošle nedelje.

„Pretpostavljam da su Amerikanci uzbuđeni što vide da se neko konačno suprotstavlja moćnom Rusu."

Tim koji je napravio dokumentarac „No Other Land", čija se radnja dešava na okupiranoj Zapadnoj obali, pojavio se na crvenom tepihu noseći palestinske šalove i govoreći o trenutnoj situaciji u ovom delu sveta.

Deril Hana, zvezda filma „Kill Bill", tokom uručivanja nagrade rekla je „Slava Ukrajina", što je pozdrav u ovoj zemlji.

Jedna osoba, međutim, nije pomenuta.

U liberalnom Holivudu, mogu se očekivati šale i psovke na račun američkog predsednika Donalda Trampa - ali njegovo ime se nije pojavilo nijednom.

Getty Images Deril Hana

