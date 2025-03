Film Anora osvojio dva Oskara - za najbolju režiju i glumicu

Beta pre 33 minuta

Reditelj Šon Bejker (Sean Baker) osvojio je rano jutros u Los Anđelesu Oskara za najbolju režiju za ostvarenje "Anora".

U toj kategoriji su bili nominovani Žak Odijar (Jacques Audiard) za "Emilija Perez", Brejdi Korbet (Brady Corbet) za "The Brutalist", Džejms Mangold (James) za "Potpuni neznanac" i Korali Farža (Coralie Fargeat) za "The Substance"

Film "Anora" je dobio još jednog Oskara za najbolju glumicu, koji je pripao

Majki Medison (Mikey Madison).

U toj kategoriji su bile nominovane Sintija Erivo (Cynthia) za "Wicked", Karla Sofia Gaskon (Gascon) za "Emilija Perez", Demi Mur (Moore) za "The Substance" i Fernanda Tores (Torres) za "I’m Still Here".

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu se privodi kraju 97. ceremonija dodele Oskara, nagrade američke Akademija filmskih umetnosti i nauke.

(Beta, 03.03.2025)