Tramp žestoko o Zelenskom jer je rekao da je kraj rata u Ukrajini veoma, veoma daleko

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas rekao da je kraj rata Rusije s njegovom zemljom po svoj prilici "i dalje veoma, veoma daleko" što je razgnevilo predsednika SAD Donalda Trampa koji je ocenio da je to "najgori mogući komentar" šefa ukrajinske države.

Tramp i potpredsednik SAD Džej Di Vens verbalno su u Beloj kući napali Zelenskog u petak jer je tražio američke garancije bezbednosti - da Rusija neće moći da ponovo napadne Ukrajinu, a pred novinarima su Zelenskog kritikovali zbog navodno nedovoljne zahvalnosti za pomoć SAD njegovoj zemlji otkako je krenula ruska invazija u februaru 2022. godine. Zbog te svađe je poseta Zelenskog prekinuta i on zamoljen da napusti Belu kuću što se ne pamti da se nekome dogodilo.

Zelenski je danas u Londonu ukazao na to da će biti potrebno vremena da se dođe do sporazuma o okončanju trogodišnjeg rata, i upravo je to rasrdilo Trampa.

Zelenski je takođe nastojao da u pozitivnom svetlu prikaže američko-ukrajinske odnose uprkos onome što se u petak dogodilo u Vašingtonu.

Kada ga je jedan novinar pitao za osnovne postavke nove evropske inicijative za okončanje rata o kojoj se tokom vikenda na samitu probranih razgovaralo u Londonu, Zelenski je rekao: "Razgovaramo danas o prvim koracima, pa dok oni ne budu stavljeni na papir, ne bih želeo da pričam o njima u detalje".

Zatim je dodao: "Sporazum o okončanju rata je i dalje veoma, veoma daleko, i niko još nije poduzeo sve te korake".

"Ovo je najgori komentar koji je Zelenski mogao da da, i Amerika ga neće trpeti još dugo", napisao je potom Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušl.

Njegovi odnosi sa Zelenskim su već dugo "komplikovani", a pre tri dana su pali na najnižu tačku. Najbliži saradnici Trampa sada vrše pritisak na Zelenskog da ili dramatično promeni svoj pristup u odnosu sa američkim predsednikom koji želi da se rat okonča brzo, ili da odstupi s mesta predsednika Ukrajine.

Tramp je danas još napisao: "To je ono što ja govorim: Taj tip (Zelenski) ne želi da bude mira dokle god on ima američku podršku, a Evropa, na sastanku sa Zelenskim, rekla je jasno da ne mogu da obave posao bez SAD - verovatno ne baš sjajan komentar u smislu pokazivanja snage prema Rusiji".

Ubrzo potom, Zelenski se opet oglasio na društvenim mrežama. Nije se direktno osvrnuo na Trampove komentare, ali je naglasio da je "veoma važno da našu diplomatiju učinimo stvarno opipljivom, kako bi se ovaj rat što pre završio".

"Potreban nam je stvaran mir i Ukrajinci ga žele najviše, jer rat razara naše gradove i sela. Gubimo ljude. Potrebno je da zaustavimo rat i garantujemo bezbednost", ukazao je ukrajinski predsednik.

